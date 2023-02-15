Журналист Херш: терактами на «СП» Байден напомнил Европе о ее «второсортности»

Президент США Джо Байден, пролоббировав теракты на «Северных потоках», напомнил странам Европы об их зависимости от Вашингтона и «второсортности». Подобное мнение главы государства рискует привести к расколу НАТО, считает журналист Сеймур Херш.
Ранее он обнародовал расследование, где предоставил доказательства причастности США к терактам на газопроводе. По словам журналиста, Байден продолжит отрицать это, чтобы страны оставались в НАТО и помогали Украине в развязывании конфликта.
«Сделав это, он показал странам Европы, что они принадлежат ко второму классу. Думаю, последствия для Европы будут катастрофическими», — заявил Херш.
Ранее журналист заявил, что американский президент нарушил закон. Он также обвинил СМИ в замалчивании информации о терактах на «Северных потоках».