Госдеп анонсировал очередной пакет финансовой помощи для Украины

Реализовать данную инициативу планируется в ближайшие месяцы. Рэнд утверждает, что в этом вопросе администрация президента плотно взаимодействует с конгрессом. По ее словам, США уже оказали прямую бюджетную помощь Украине на общую сумму в 13 миллиардов долларов.