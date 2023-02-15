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Госдеп анонсировал очередной пакет финансовой помощи для Украины

Политика
Госдеп анонсировал очередной пакет финансовой помощи для Украины

Вашингтон намерен оказать Киеву дополнительную бюджетную поддержку в размере 9,9 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд.

Реализовать данную инициативу планируется в ближайшие месяцы. Рэнд утверждает, что в этом вопросе администрация президента плотно взаимодействует с конгрессом. По ее словам, США уже оказали прямую бюджетную помощь Украине на общую сумму в 13 миллиардов долларов.

«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности», — заявила Рэн на брифинге.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил странам Запада передать Украине как можно больше танков. По его мнению, из полученного количества бронетехники должно быть сформировано несколько бригад.
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