Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали на Филиппинах

Землетрясение произошло на Филиппинах 15 февраля. Магнитуда сейсмособытия составила 6, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным экспертов, эпицентр находился в 89 километров к юго-востоку от города Легапси. В нем проживают 179 тысяч человек. Об эвакуации населения не сообщалось, передает «Ямал-медиа».
Очаг залегал на глубине 40 километров. Информация о погибших или пострадавших, а также масштабах разрушений не уточняется.
Ранее сообщалось о землетрясениях недалеко от Усть-Камчатска. За 3,5 часа было зафиксировано два толчка магнитудой 4,8 и 5,2. Они оказались ощутимыми для жителей города.