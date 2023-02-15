Политик Вальдегамбери назвал слова Берлускони о Зеленском отражением мнения итальянцев

По мнению Берлускони, Зеленскому «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы остановить конфликт. Однако это не было сделано, что оказалось просчетом лидера. По словам бывшего премьера, он бы не стал проводить переговоры с таким некомпетентным политиком.