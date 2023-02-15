Политик Вальдегамбери назвал слова Берлускони о Зеленском отражением мнения итальянцев

Критика президента Украины Владимира Зеленского со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони является отражением мнения большинства граждан страны. Об этом сообщил член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери.
По мнению Берлускони, Зеленскому «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы остановить конфликт. Однако это не было сделано, что оказалось просчетом лидера. По словам бывшего премьера, он бы не стал проводить переговоры с таким некомпетентным политиком.
Вальдегамбери обратил внимание, что большинство граждан Италии поддерживают мнение Берлускони об Украине. По его словам, в данном конфликте отсутствует дипломатия. При этом Европа имела возможность стать медиатором, однако упустила ее, передает РИА Новости.
«Берлускони высказал то, что большинство итальянцев думают о Зеленском. В соответствии с результатами опросов, итальянцы против конфликта и поставок оружия», — заявил Вальдегамбери.
Ранее издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что Зеленский намерен обратиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он озвучит свое послание во время поездки в Польшу.