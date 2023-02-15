Огонь охватил площадь в 350 «квадратов» на складе в Саратове

Крупное возгорание произошло в промышленной зоне Саратова. Пламя охватило площадь в 350 квадратных метров, информацию об этом передает МЧС России в своем Telegram-канале.
Пожар начался на складском помещении, расположенном на Сеченской улице. По информации ведомства, огонь распространился на территории металлического ангара с древесиной.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Спасателям удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее стало известно, что пожарным удалось потушить возгорание на мусорном полигоне во Владивостоке. Спасатели боролись с огнем на протяжении суток.