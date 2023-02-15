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Сотрудники ООН стали жертвами землетрясения в Турции

Происшествия
Сотрудники ООН стали жертвами землетрясения в Турции

Трое сотрудников ООН погибли при землетрясении в Турции. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Два сильнейших землетрясения произошли в Турции 6 февраля с разницей в девять часов на территории провинции Кахраманмараш. Катастрофу признали одной из самых разрушительных за всю историю республики, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Нам на данный момент известно о трех сотрудниках, погибших во время землетрясения. Все они погибли в Турции, это были сотрудники из числа представителей страны», — сказал Дюжаррик на брифинге.

По последней информации, в результате землетрясений в Турции погибли уже более 35 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали. Из-под завалов до сих пор извлекают людей.
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