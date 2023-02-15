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Власти Кот-д’Ивуара откроют границы с Буркина-Фасо

Весь мир
Власти Кот-д’Ивуара откроют границы с Буркина-Фасо

Ямусукро, 15 февраля. Правительственные чиновники Кот-д’Ивуара объявили, что официально откроют границы с Буркина-Фасо.

Власти республики сообщили об этом после еженедельного заседания Совета министров. Напомним, что свободные перемещения между странами были запрещены 22 марта 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Ранее глава правительства Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела посетил Мали по вопросам сотрудничества. Он предложил государственным чиновникам Бамако создать совместную коммерческую платформу и интегрировать обе страны в единое политическое пространство.

Позднее премьер-министр республики обсудил партнерство в экономической сфере с тоголезской коллегой Виктуарой Сидемехо Томега-Догбе. В ходе диалога он предложил укрепить экспортный потенциал держав и организовать торговый анклав.

Кроме того, Аполлинер Кьелем де Тамбела встретился с председателем комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Мухаммадом. Представитель АС выразил поддержку властям Буркина-Фасо и обменялся мнениями с членами правительства.
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