Олешко испытал чувство неловкости от встречи с повзрослевшей Пуговкой из «Папиных дочек»

Актер Александр Олешко поделился своими впечатлениями от встречи с коллегой по цеху Екатериной Старшовой. Оба приехали на съемки нового сезона сериала «Папины дочки».
Старшова, исполнившая роль Пуговки в ситкоме, проживает в Великобритании и решила посвятить жизнь фигурному катанию. Однако ради такого события 21-летняя звезда приехала в Москву.
Больше всех от изменившейся Пуговки в шоке оказался Олешко, который сыграл в сериале персонажа по прозвищу Аллигатор. В какой-то момент он даже испытал неловкость.
«Она оказалась уже такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости», — сказал Олешко в беседе с порталом Prozvezd.
На творческой встрече со зрителями артист назвал Старшову состоявшимся человеком, который точно знает, чего хочет от жизни. По его словам, «у нее своя дорога, и она ее отстаивает».