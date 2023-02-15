Военкор Симонов сообщил о тяжелейших боях в районе Парасковиевки под Бахмутом

Военнослужащие ВСУ не прекращают сопротивление в районе населенного пункта Парасковиевка, который расположен в окрестностях Бахмута (до 2016 года — Артемовск). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Симонов.
По его словам, в районе идут тяжелейшие бои. Особенно жестко работает ствольная и реактивная артиллерии противника.
«Очевидно, это связано с тем, что небольшой населенный пункт является северным пригородом Бахмута и имеет сейчас стратегическое значение в общей системе обороны ВСУ», — сообщил он.
Симонов отметил, что через Парасковиевку проходит трасса на Славянск. Подразделения ЧВК «Вагнер» перерезали данную транспортную артерию лишь частично.
«Также там находится соляной рудник имени Володарского, на территории которого до 2015 года были крупные склады оружия», — добавил он.
Военкор отметил, что в настоящее время солдаты ВСУ используют подземные тоннели для укрытия личного состава и техники, а также для скрытного перемещения между позициями.