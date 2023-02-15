Евгений Пригожин допустил, что Бахмут будет окружен в марте-апреле

Предприниматель также рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» относятся к украинским военным. По его словам, «музыканты» никогда не будут недооценивать противника. Сейчас украинцы демонстрируют неплохую моральную стойкость, которую уважают бойцы.