Евгений Пригожин допустил, что Бахмут будет окружен в марте-апреле

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут взять в окружение город Артемовск (Бахмут) уже в следующем месяце. Об этом рассказал бизнесмен Евгений Пригожин в беседе с журналистами.
Предприниматель уточнил, что сроки могут сдвинуться из-за поставок западными странами украинским войскам тяжелого вооружения. На данный момент Киев как раз получает новую партию.
«Я думаю, что это март-апрель… Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», — заявил Пригожин.
Предприниматель также рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» относятся к украинским военным. По его словам, «музыканты» никогда не будут недооценивать противника. Сейчас украинцы демонстрируют неплохую моральную стойкость, которую уважают бойцы.
«А противника надо уважать. Если противник может тебе дать отпор, значит, он не такой простак. Поэтому, конечно, к противнику с уважением надо относиться», — добавил Пригожин.
При этом большую опасность, по мнению бизнесмена, представляют те, кто предает Родину, но находится внутри страны. Таких людей стоит уничтожать и двигаться дальше к победе.