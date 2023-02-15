Писатель Садулаев объяснил природу раскола среди культурной элиты России

Раскол в культурной элите России имеет этнические и супер этнические причины. Так считает петербургский писатель Герман Садулаев.
Сам Садулаев является сторонником левых взглядов, но это не мешает ему поддерживать российскую спецоперацию на Украине. Он решил разобраться, почему некоторые отечественные артисты критикуют РФ в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».
По мнению писателя, многие отечественные звезды вовсе не относятся к русскому народу. Своими мыслями они давно за пределами страны, но держатся за нее для получения дохода.
«Они здесь просто живут, у них здесь кормовая база, но мысленно они не здесь, они уже давно не здесь, все их интересы, центр, гравитация их бытия, она не здесь, они не принадлежат к русскому народу», — отметил Садулаев.
Писатель напомнил, что артисты по своей натуре нуждаются в признании и им необходимо внимание публики. Иногда они готовы отказаться от многого и даже «продать душу дьяволу», чтобы получить рукоплескания или престижную премию, заключил автор.
Вместе с этим многие звезды поддерживают спецоперацию и ездят с выступлениями в Донбасс. Вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал, как приезжал туда с концертом в 2022 году.