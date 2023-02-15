Платные дороги бесплатно: депутат Милонов обратился к главе кабмина Мишустину с просьбой

Отпуск военного, проезд на лечение и обратно жестко ограничены во времени. Нарушение этих пределов чревато дисциплинарным взысканием. Вот почему военнослужащие и добровольцы из зоны СВО вынуждены пользоваться платными автотрассами для проезда. С целью снять с героев спецоперации тяжелое финансовое бремя, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой.
Прошу рассмотреть возможность. Колонка Виталия Милонова
Председателю Правительства
Российской Федерации
М.В. Мишустину
Уважаемый Михаил Владимирович!
В настоящее время тысячи наших сограждан, исполняя свой священный долг перед Родиной, несут службу в добровольческих формированиях в зоне специальной военной операции. Однако для того, чтобы максимально быстро добраться к месту прохождения службы либо к местам использования реабилитационных отпусков, на лечение и обратно им нередко приходится пользоваться платными автомобильными дорогами, тратя личные средства. Сложившаяся ситуация представляется несправедливой по отношению к людям, рискующим своей жизнью и здоровьем для защиты Отечества.
Действующее законодательство предусматривает возможность предоставления владельцем платной автомобильной дороги права проезда без взимания платы по платной автомобильной дороге или платным участкам автомобильной дороги отдельным категориям пользователей (ч. 4 ст. 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
В связи с этим прошу Вас поручить рассмотреть возможность предоставления такого права гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях в зоне СВО, в случае их направления к месту прохождения службы, в командировку либо к местам использования реабилитационных отпусков, на лечение и обратно при наличии соответствующих подтверждающих документов (командировочное удостоверение, путевой лист и т.п.).
С глубоким уважением
В.В. Милонов