Платные дороги бесплатно: депутат Милонов обратился к главе кабмина Мишустину с просьбой

В настоящее время тысячи наших сограждан, исполняя свой священный долг перед Родиной, несут службу в добровольческих формированиях в зоне специальной военной операции. Однако для того, чтобы максимально быстро добраться к месту прохождения службы либо к местам использования реабилитационных отпусков, на лечение и обратно им нередко приходится пользоваться платными автомобильными дорогами, тратя личные средства. Сложившаяся ситуация представляется несправедливой по отношению к людям, рискующим своей жизнью и здоровьем для защиты Отечества.