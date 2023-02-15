Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 15 февраля.
Россия
Западная группировка войск ВС РФ на Купянском направлении ударила авиацией и артиллерией по сосредоточениям живой силы и техники 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 103-й бригады теробороны в районах Двуречной и Котляровки в Харьковской области. Кроме того, восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ ликвидированы под Крахмальным, Масютовкой, Першотравневым, Тимковкой и Новоселовским.
Общие потери противника на этом направлении за сутки составили до 100 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре легковых автомобиля и одну гаубицу Д-30. Кроме того, недалеко от поселка Ветеринарный ликвидирован склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.
На Херсонском направлении в течение дня в рамках контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30. Также нанесены удары по 87 артиллерийским позициям ВСУ, 112 районам скопления живой силы и военной техники.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов от HIMARS и 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
События в Донбассе
Ударами армейской авиации и артиллерийским огнем центральной группы войск на Лиманском направлении поражены позиции 67-й, 92-й и 25-й бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка, Ямполовка. Здесь уничтожены до 65 украинских военнослужащих противника, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три легковых автомобиля, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и реактивная установка «Град».
На Донецком направлении ВС РФ артиллерийским огнем ликвидировали до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три легковых автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие М777.
Группировка войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах Угледара и Новоселки ВСУ потеряли в течение суток более 60 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходку «Гвоздика».
Тем временем штурмовые отряды добровольцев продолжали атаковать украинские позиции в Бахмуте и его окрестностях.
Украина
Над Киевом были замечены шесть неопознанных аэростатов. По заявлению местных властей, объекты могли нести с собой разведоборудование и отражатели для выявления украинских средств ПВО, однако большинство из них якобы уже сбито.
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал наступление ВСУ через несколько месяцев. Он опирался на названные сроки поставок западных танков, а также на продолжительность курсов подготовки экипажей.