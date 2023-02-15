События на Украине к 21:00 15 февраля: неопознанные аэростаты над Киевом, удар по складу ВСУ у Ветеринарного

Западная группировка войск ВС РФ на Купянском направлении ударила авиацией и артиллерией по сосредоточениям живой силы и техники 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 103-й бригады теробороны в районах Двуречной и Котляровки в Харьковской области. Кроме того, восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ ликвидированы под Крахмальным, Масютовкой, Першотравневым, Тимковкой и Новоселовским.