Писатель Герман Садулаев объяснил, почему украинцы стали врагами россиян

Писатель сожалеет, что нам пришлось воевать с украинцами, которых он считает близкими нам людьми. Но за 30 лет так называемой незалежности население Украины, считает он, сильно изменилось, поддавшись оголтелой пропаганде русофобии. Вместе с тем, отмечает фактор жителей западных регионов Украины, которые были втянуты в орбиту влияния западного суперэтноса. По его мнению, именно столкновение западного и русского супрерэтносов привело к конфликту, который сегодня раздирает Украину на части.