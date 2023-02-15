Писатель Герман Садулаев объяснил, почему украинцы стали врагами россиян

Петербургский писатель Герман Садулаев рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о причинах военного конфликта на Украине, и объяснил, почему эра глобалистских проектов Запада подошла к концу.
Герман Садулаев придерживается левых взглядов, но активно, словом и делом поддерживает спецоперацию на Украине, что свойственно далеко не всем представителям российской культурной элиты. О своем видении конфликта на Украине и событий на фронтах СВО, писатель рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Писатель характеризует ситуацию на фронтах СВО, где идут бои местного значения по всей линии соприкосновения с противником, как сражение за инициативу. По его мнению, после сдачи Херсона и отступления из Харьковской области российская армия потеряла стратегическую инициативу, и теперь пытается ее вернуть, перемалывая вооружение и живую силу ВСУ. Частью этих действий писатель считает создание группировки российских войск Белоруссии, которая создает угрозу нападения на Украину с фланга и этим оттягивает значительные силы ВСУ с фронтов.
«Эта группировка необязательно будет введена в действие именно с территории Белоруссии, но она уже работает тем, что создает угрозу, а это нужно для обладания стратегической инициативой. Ты должен создавать угрозу удара на нескольких направлениях, а поскольку противник не знает, где ты на самом деле ударишь, он вынужден распылять свои силы, он не знает, к чему готовиться», — пояснил Герман Садулаев.
Писатель сожалеет, что нам пришлось воевать с украинцами, которых он считает близкими нам людьми. Но за 30 лет так называемой незалежности население Украины, считает он, сильно изменилось, поддавшись оголтелой пропаганде русофобии. Вместе с тем, отмечает фактор жителей западных регионов Украины, которые были втянуты в орбиту влияния западного суперэтноса. По его мнению, именно столкновение западного и русского супрерэтносов привело к конфликту, который сегодня раздирает Украину на части.
«Диктатура на Украине является, скорее, следствием, чем причиной происходящего. Причина кроется в конфликте двух супер этносов: русском евразийском — большом союзе народов, объединенным русским народом, и западном суперэтносе, в орбиту влияния которого была втянута часть украинского этноса. Надо сказать, что ведь не все украинцы приняли свое зачисление в западно-европейский суперэтнос», — заявил Герман Садулаев.
Причинами того, что столкновение двух суперэтносов произошло условно по Днепру, а не где-нибудь на Одере, писатель считает необдуманную сдачу позиций СССР и ее РФ в конце 1980-х-начале 1990-х годов. По его мнению, если бы мы не вывели свои войска из ГДР и стран Восточной Европы, военные действия, в случае открытой агрессии Запада, велись бы на восточных границах стран Варшавского договора.
«В восточной Германии до сих пор отношение к России кардинально иное, чем в западной Германии. Но в 1990-х мы не только вывели свои военные базы из Европы, но отказались от активного влияния на умы и культуру проживающих там людей, мы капитулировали перед западным набором буржуазно-либеральных псевдоценностей. Реальной пропаганды, борьбы за умы там не велось», — рассказал Герман Садулаев.
Чтобы не иметь все возрастающую агрессивную группировку НАТО у своих границ, Россотрудничество, по мнению писателя, должно было консолидировать вокруг своих домов в Европе протестные силы западного общества. Оно там есть, уверен писатель, поскольку далеко не все в ЕС довольны политикой Брюсселя и национальных правительств.
«СССР имел своих сторонников по всему миру, и когда возникала необходимость, они выступали с поддержкой СССР, его внешней политики», — отметил Герман Садулаев.
По мнению писателя, СССР, расставаясь с коммунистической идеологией, должно было вести себя на международной арене более жестко и принципиально, настаивая на своем своеобразии. Огромные ресурсы, которыми обладал СССР, уверен он, помогли бы СССР выстоять в противостоянии с Западом.
«Нам нужно было бы быть немножко Северной Кореей: мы должны были четко стоять на своем чутье, на том, что у нас другая цивилизация, у нас другие принципы цивилизационного развития», — заявил Герман Садулаев.
В итоге, считает писатель, мы вернулись к тому же состоянию, в котором находились отношения между русской и западно-европейской цивилизациями, только понеся значительные потери.
Текущее размежевание с Западом не принесет России ощутимых потерь, уверен писатель. По его мнению, у нас самодостаточная культура, которая и дальше продолжит дарить миру великих писателей, ученых, философов и композиторов. Будущее мировой цивилизации Герман Садулаев видит в постепенном сворачивании глобалистских проектов в культуре и экономике с формированием национальных региональных культур, которые будут окормлять граждан своих стран.
Ранее журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал отправку украинского зерна на нужды скота в Европе. По его мнению, Киев в очередной раз обманул Россию.