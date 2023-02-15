«Страна.ua»: Киев применяет воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО России

Украина уже на протяжении года применяет шары с отражателями, чтобы дезориентировать российские системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил анонимный источник в ВСУ изданию «Страна.ua».
Ранее представитель украинского командования обвинил Россию в аналогичных действиях. Источник при этом утверждает, что Киев начал применять данные методы первее. Собеседник издания также напомнил о срабатывании ПВО вблизи Ростова-на-Дону 3 января. По его словам, тогда был задействован именно такой шар, пишет Argumenti.ru.
«Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра, и главная задача которого дезориентировать ПВО», — заявил он.
Ранее украинские средства противовоздушной обороны сбили некие шары. Инцидент произошел под Киевом.