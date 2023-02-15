«Страна.ua»: Киев применяет воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО России

Ранее представитель украинского командования обвинил Россию в аналогичных действиях. Источник при этом утверждает, что Киев начал применять данные методы первее. Собеседник издания также напомнил о срабатывании ПВО вблизи Ростова-на-Дону 3 января. По его словам, тогда был задействован именно такой шар, пишет Argumenti.ru.