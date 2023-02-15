Маски сброшены: депутат Дмитрий Белик о «креативном нейминге» бригад ВСУ

В заключение спикер отметил, что, присваивая бригаде украинских нацистов имя, которое носила известная своими военными преступлениями дивизия вермахта, Зеленский должен помнить, каким был итог гитлеровского «Эдельвейса». Поскольку закономерно, что такой же итог будет и у его современных последователей.