Маски сброшены: депутат Дмитрий Белик о «креативном нейминге» бригад ВСУ

Нынешняя киевская власть возвела в абсолют русофобию и неонацизм на государственном уровне. История с приданием одной из бригад ВСУ имени нацисткой дивизии времен ВМВ — рутинная часть этого процесса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Дмитрий Белик.
Сегодня Владимир Зеленский своим указом присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Подобное имя в период Второй мировой войны носила дивизия вермахта.
«Зеленский продолжает свою политику по издевательству над историей и методичному взращиванию неонацизма на почве Украины, брошенной к ногам коллективного Запада. Факельные шествия, возведение пособников фашистов в годы Великой Отечественной войны и сегодняшних неонацистов в ранг национальных героев, геноцид в Донбассе — извращенная идеология на Украине с поощрения Запада расцветает буйным цветом», — рассказал парламентарий.
Депутат указал, что подобные шаги означают окончательный отказ Киева от компромиссов в плане идеологии.
«Теперь уже нацистская символика в этой стране не случайно обнаруживается на фото или проскальзывает в высказываниях, а звучит в официальном поле и фиксируется указом главы киевского режима. Когда все маски сброшены, Зеленский не считает нужным скрывать неонацистский курс Украины, ставший основой государственной политики, и вот-вот начнет вскидывать руку в нацистском приветствии», — указал он.
В заключение спикер отметил, что, присваивая бригаде украинских нацистов имя, которое носила известная своими военными преступлениями дивизия вермахта, Зеленский должен помнить, каким был итог гитлеровского «Эдельвейса». Поскольку закономерно, что такой же итог будет и у его современных последователей.
Отметим, что 1-я горнопехотная дивизия вермахта в период Второй мировой войны особо «отметилась» на Балканах и в Греции. Часть известна массой военных преступлений, включая казнь 5 тысяч итальянских военнопленных на острове Кефалония.