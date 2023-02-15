Силовые структуры ЦАР арестовали чадского полковника за возможную связь с радикалами

Банги, 15 февраля. Журналисты новостного агентства Nouvelles Plus сообщили, что правоохранительные органы ЦАР арестовали чадского полковника Хамиса Зургане Абдулая по подозрению в связях с наемниками.
По информации сотрудников издательства, офицер Нджамены не смог объяснить цель своего визита в республику. Изначально он заявил, что не знает государственного языка, а затем, когда представители центральноафриканских вооруженных сил (FACA) вызвали переводчика, военнослужащий все равно не смог раскрыть причины поездки.
По данным источников FACA, полковник прибыл в ЦАР с целью занять место лидера чадских наемников, которые расположились в нескольких километрах от столицы государства. Представители ВС отметили, что деятельность этих боевиков направлена на свержение действующего правительства.
Журналисты агентства подчеркнули, что Нджамена регулярно предпринимает безуспешные попытки дестабилизировать обстановку в Банги. Сотрудники издательства объясняют это тем, что она является марионеткой Франции, которая финансирует боевиков для организации государственного переворота в республике, что стало намного сложнее после усиления ВС.
Ранее служба безопасности столичного аэропорта арестовала гражданина бывшей метрополии, который прибыл в ЦАР по контракту с многопрофильной комплексной миссией ООН (МИНУСКА). В личных вещах задержанного силовики обнаружили удостоверение сотрудника частной военной компании и документы, которые подтвердили его работу в Саудовской Аравии в качестве наемника.