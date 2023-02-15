Силовые структуры ЦАР арестовали чадского полковника за возможную связь с радикалами

По информации сотрудников издательства, офицер Нджамены не смог объяснить цель своего визита в республику. Изначально он заявил, что не знает государственного языка, а затем, когда представители центральноафриканских вооруженных сил (FACA) вызвали переводчика, военнослужащий все равно не смог раскрыть причины поездки.