Путин поддержал рассуждения Нечаева о важности самореализации молодежи в России

Профессиональные навыки граждан России востребованы внутри государства, а не за его пределами. Таким мнением поделился лидер парламентской фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
С политиком всецело согласился президент страны Владимир Путин. Как отметил Нечаев в ходе встречи с главой государства, молодым людям необходимо иметь уверенность в возможности построить карьеру на родине.
«Потому что мы нужны здесь, в России, больше, чем где-то [за рубежом]», — указал либеральный политик.
Он добавил, что уехавшие из страны люди должны «позавидовать, пусть светлой завистью». Владимир Путин согласился с рассуждениями Алексея Нечаева и заявил, что «так и есть».
Ранее российский президент сообщил, что на территории государства продолжается модернизация медицинских учреждений. Глава Кремля обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе министерства здравоохранения Михаилу Мурашко, поручив им взять реализацию программы под личный контроль.