Представители Русской и Эфиопской православных церквей подписали меморандум о совместной работе

Ранее Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид сообщил о том, что Русская православная церковь (РПЦ) построит духовный центр в Уганде. Он рукоположил нескольких священников материка и отметил, что в дополнение к этому в республике введут в эксплуатацию учебные и медицинские учреждения.