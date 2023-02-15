Представители Русской и Эфиопской православных церквей подписали меморандум о совместной работе

Москва, 15 февраля. Представители российского и эфиопского духовенства подписали меморандум о совместной работе церквей.
Ранее православная делегация Аддис-Абебы прибыла в РФ по приглашению патриарха Кирилла на второе заседание Комиссии по диалогу между церквями. На этой встрече стороны обсудили ситуацию на международной арене и отметили приверженность к совместной работе и поддержке.
Кроме того, они подписали меморандум, который включает обоюдную защиту традиционной христианской морали и укрепление взаимодействия двух духовенств. Также в него входит обмен студентами и опытом социального служения.
Документ описывает организацию пастырского священнодействия среди верующих в России и Эфиопии, реализацию совместных проектов в медиасфере и другие аспекты межцерковного диалога. Стороны подтвердили важность отстаивания нравственных основ в обществе и противодействия натиску либеральной морали.
Ранее Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид сообщил о том, что Русская православная церковь (РПЦ) построит духовный центр в Уганде. Он рукоположил нескольких священников материка и отметил, что в дополнение к этому в республике введут в эксплуатацию учебные и медицинские учреждения.
Позднее представитель духовенства заявил, что РПЦ получила свидетельство об официальной регистрации на территории Танзании. Он поблагодарил власти государства и поделился фотографией документа в своем Telegram-канале.