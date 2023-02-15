В Калининграде полицейский попал в колонию за избиение и угрозу подкинуть наркотики

Силовик повалил работника фирмы и нанес ему несколько ударов. Затем злоумышленник избил еще двух граждан. Полицейский требовал от них сознаться в афере. В противном случае он угрожал подкинуть им запрещенные вещества. Виновник получил три года и два месяца лишения свободы.