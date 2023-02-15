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В Калининграде полицейский попал в колонию за избиение и угрозу подкинуть наркотики

Происшествия
В Калининграде полицейский попал в колонию за избиение и угрозу подкинуть наркотики

Суд вынес приговор сотруднику полиции в Калининграде. Он лишился свободы за превышение полномочий с применением насилия, рассказали в региональном СУ СКР.

Преступление было совершено в конце мая 2021 года. Пострадали сотрудники компании, где проходили обыски по делу о мошенничестве.

Силовик повалил работника фирмы и нанес ему несколько ударов. Затем злоумышленник избил еще двух граждан. Полицейский требовал от них сознаться в афере. В противном случае он угрожал подкинуть им запрещенные вещества. Виновник получил три года и два месяца лишения свободы.
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