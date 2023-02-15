Менезес сменил Тите на посту главного тренера сборной Бразилии по футболу

На посту главного тренера Менезес сменил Тите. Сборная Бразилии под его руководством дошла до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре, в котором уступила Хорватии. Менезес ранее занимал пост главного тренера молодежной национальной команды южноамериканской страны. Сборная Бразилии под его руководством выиграла континентальное первенство.