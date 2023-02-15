Менезес сменил Тите на посту главного тренера сборной Бразилии по футболу

Экс-тренер молодежной сборной Бразилии Рамон Менезес возглавил главную команду страны.
Пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF) сообщила на официальном сайте о назначении Рамона Менезеса на пост исполняющего обязанности главного тренера мужской сборной. Первый матч национальной команды под его руководством пройдет 25 марта. Сборная Бразилии проведет товарищескую встречу с Марокко.
На посту главного тренера Менезес сменил Тите. Сборная Бразилии под его руководством дошла до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре, в котором уступила Хорватии. Менезес ранее занимал пост главного тренера молодежной национальной команды южноамериканской страны. Сборная Бразилии под его руководством выиграла континентальное первенство.