Туристам назвали запрещенный к провозу в самолетах почти всех авиакомпаний мира фрукт

Дуриан не раз вызывал проблемы у авиакомпаний, поскольку его аромат спровоцировал задержки и срывы не одного рейса. Однажды разъяренные пассажиры индонезийского самолета, который перевозил партию экзотического фрукта, чуть не подрались с бортпроводником из-за невыносимого запаха.