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Туристам назвали запрещенный к провозу в самолетах почти всех авиакомпаний мира фрукт

Общество
Туристам назвали запрещенный к провозу в самолетах почти всех авиакомпаний мира фрукт

Многие авиакомпании разных стран относятся лояльно к различным продуктам в ручной клади или в багажном отсеке. Однако есть продукт, который запрещен к провозу в самолетах у большинства перевозчиков мира.

Речь идет об экзотическом фрукте дуриан. Он популярен в некоторых азиатских государствах. Его отличительной особенностью является едкий запах, из-за чего он и попал под запрет, передает британская газета The Sun.

Туристам назвали запрещенный к провозу в самолетах почти всех авиакомпаний мира фрукт

Дуриан не раз вызывал проблемы у авиакомпаний, поскольку его аромат спровоцировал задержки и срывы не одного рейса. Однажды разъяренные пассажиры индонезийского самолета, который перевозил партию экзотического фрукта, чуть не подрались с бортпроводником из-за невыносимого запаха.

Авиакомпании Sriwijaya Air пришлось пойти на уступки и убрать дуриан из самолета. Рейс из Джакарты в Бенкулу в тот раз задержался с вылетом на час.
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