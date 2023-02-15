Туристам назвали запрещенный к провозу в самолетах почти всех авиакомпаний мира фрукт

Многие авиакомпании разных стран относятся лояльно к различным продуктам в ручной клади или в багажном отсеке. Однако есть продукт, который запрещен к провозу в самолетах у большинства перевозчиков мира.
Речь идет об экзотическом фрукте дуриан. Он популярен в некоторых азиатских государствах. Его отличительной особенностью является едкий запах, из-за чего он и попал под запрет, передает британская газета The Sun.
Дуриан не раз вызывал проблемы у авиакомпаний, поскольку его аромат спровоцировал задержки и срывы не одного рейса. Однажды разъяренные пассажиры индонезийского самолета, который перевозил партию экзотического фрукта, чуть не подрались с бортпроводником из-за невыносимого запаха.
Авиакомпании Sriwijaya Air пришлось пойти на уступки и убрать дуриан из самолета. Рейс из Джакарты в Бенкулу в тот раз задержался с вылетом на час.