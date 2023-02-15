Россия и Индия рассматривают возможность создания нового истребителя на мощностях HAL

Москва и Дели обсуждают вопрос создания истребителя пятого поколения на мощностях индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Россия готова продолжать сотрудничество в этой сфере (совместного производства — Прим. ред.), в том числе по истребителю пятого поколения, производить новые самолеты после подписания контракта на мощностях корпорации HAL», — подчеркнул Михеев.
По его словам, российская и индийская стороны уже имели опыт совместной работы над созданием боевых самолетов, включая истребители Су-30МКИ, поэтому в настоящее время Москва ожидает решений от Дели.