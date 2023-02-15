На участке Владикавказ — Ларс запретили движение большегрузов

Участок дороги Владикавказ — Ларс закрыт для большегрузного транспорта. Об этом сообщили в МЧС России.
Спасатели назвали причины такого шага. В ведомстве указали на невозможность обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств и ухудшение погодных условий в Грузии.
«С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации», — рассказали в МЧС России корреспонденту ФАН.
Соответствующая мера начала действовать с 15 февраля 20:10 по московскому времени. Она останется в силе до особого распоряжения, говорится в сообщении.