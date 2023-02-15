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На участке Владикавказ — Ларс запретили движение большегрузов

Общество
На участке Владикавказ — Ларс запретили движение большегрузов

Участок дороги Владикавказ — Ларс закрыт для большегрузного транспорта. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели назвали причины такого шага. В ведомстве указали на невозможность обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств и ухудшение погодных условий в Грузии.

«С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации», — рассказали в МЧС России корреспонденту ФАН.

Соответствующая мера начала действовать с 15 февраля 20:10 по московскому времени. Она останется в силе до особого распоряжения, говорится в сообщении.
Владикавказ ларс запрет движения большегрузного транспорта мчс россии
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