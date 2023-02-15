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Перевернувшийся грузовик с азотной кислотой перекрыл трассу между штатами в США

Происшествия
Перевернувшийся грузовик с азотной кислотой перекрыл трассу между штатами в США

В США опрокинулась перевозившая азотную кислоту автоцистера, что привело к утечке высокотоксичного и летучего груза. Трассу, пролегающую между двумя штатами, пришлось перекрыть на несколько часов. Об этом сообщает Reuters.

Департамент общественной безопасности Аризоны призвал жителей близлежащих домов не выходить на улицу. Специалисты проводят эвакуацию периметра вокруг аварии. Сведения о пострадавших не поступали.

Указанное химическое вещество может вызывать повреждение легких при вдыхании, а также раздражение при контакте с кожей и глазами.
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