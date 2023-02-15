Жительница КНР «заработала» миллион юаней на подмене дорогих вещей в доме подруги

У приятельницы возникли материальные трудности, она начала воровать вещи из дома хозяйки. Злоумышленница украла дорогие брендовые сумки, браслеты и одежду. С целью скрыть кражу фигурантка заменила имущество дешевыми подделками, купленными онлайн.