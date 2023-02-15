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Взрывы прогремели в районе Волчанска в Харьковской области

Армия
Взрывы прогремели в районе Волчанска в Харьковской области

Взрыв прогремел в районе города Волчанск, расположенного в Харьковской области. Об инциденте в среду вечером сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты со ссылкой на очевидцев передают, что вечером 15 февраля в Волчанске раздались звуки взрывов. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее сирены воздушной тревоги срабатывали в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В небе над украинской столицей были сбиты шесть неопознанных воздушных шаров.
Украина харьковская область взрыв волчанск
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