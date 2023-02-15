Взрывы прогремели в районе Волчанска в Харьковской области

Ранее сирены воздушной тревоги срабатывали в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В небе над украинской столицей были сбиты шесть неопознанных воздушных шаров.