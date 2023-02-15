Финансовый омбудсмен Медведев назвал рынок автомобилей России фикцией

Аналитики дилерских автоцентров предрекают рост цен на легковые автомобили китайского производства в России примерно на 10% уже в ближайшие месяцы. Причиной удорожания станет ослабление рубля и рост стоимости услуг по логистике. Будут ли востребованы изделия китайского автопрома, и при каких условиях, ответил корреспонденту ФАН политик, ученый-экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев.