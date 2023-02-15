Финансовый омбудсмен Медведев назвал рынок автомобилей России фикцией

Аналитики дилерских автоцентров предрекают рост цен на легковые автомобили китайского производства в России примерно на 10% уже в ближайшие месяцы. Причиной удорожания станет ослабление рубля и рост стоимости услуг по логистике. Будут ли востребованы изделия китайского автопрома, и при каких условиях, ответил корреспонденту ФАН политик, ученый-экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
«Ваш вопрос формулируется так, как будто бы существует рынок автомобилей, а рынка-то нету. Рынок очень сильно искажен внерыночными ограничениями. Он был год-полтора тому назад, в том смысле, что если есть деньги, то можно купить автомобиль. А сейчас обстановка приблизительно такая, как при советской власти: деньги уже есть, а надо еще получить право на покупку автомобиля. Сейчас право, правда, не надо получать, но надо где-то этот автомобиль найти, а найти не получается», — считает собеседник ФАН.
Поэтому цена является в каком-то смысле фикцией, продолжил эксперт: потому что, кроме цены, еще нужна способность найти этот автомобиль, договориться с кем-то.
«Вот почему оценка “будет на 10% дороже, не будет на 10% дороже” — это разговоры для рыночной экономики. Не то чтобы у нас экономика перестала быть рыночной: продукты, хлеб, продаются пока более или менее по рыночным правилам. А автомобили нет. Поэтому что-то предсказать ну практически невозможно», — заключил финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Ранее ФАН писал, что драйвером спада российской промышленности в 2022 году стал автопром.