Госдолг Италии вырос до максимального уровня в истории страны

Президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона, комментируя ситуацию, назвал ее «большой бедой. Он добавил, что при новой монетарной политике ЕЦБ и постоянном повышении учетных ставок бремя государственного долга будет становиться все более серьезной проблемой. Если разделить госдолг на всех итальянцев, то каждый оказался бы должен 46 635 евро.