Госдолг Италии вырос до максимального уровня в истории страны

Размер государственного долга Италии в прошлом году установил новый рекорд, перешагнув через порог в 2,76 трлн евро, сообщила пресс-служба центробанка.
На 31 декабря 2022 года суверенная задолженность составила более 2,762 трлн евро, и это результат на 84 млрд больше, чем годом ранее. Тогда показатель соответствовал 150,3% ВВП. В моменте исторический максимум был зафиксирован в октябре — более 2,771 трлн евро.
Президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона, комментируя ситуацию, назвал ее «большой бедой. Он добавил, что при новой монетарной политике ЕЦБ и постоянном повышении учетных ставок бремя государственного долга будет становиться все более серьезной проблемой. Если разделить госдолг на всех итальянцев, то каждый оказался бы должен 46 635 евро.