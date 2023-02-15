Психотерапевт Пезешкиан предупредил о физической опасности произнесенных слов

Существуют фразы, которые могут негативно отразиться на здоровье человека, предупредил психотерапевт иранского происхождения, доктор медицины Носсрат Пезешкиан.
Каждый язык имеет определенные устоявшиеся выражения, которые плохо действуют на организм. Они могут отразиться на различных внутренних органах.
Человек, который не задумывается над тем, как он выражается, демонстрируя свои эмоции, может погубить свой организм. В русском языке к таким фразам относятся метафоры и гиперболы. Многие «злокачественные» словосочетания действуют прямолинейно на человека.
Список вредных фраз пополнили такие выражения, как «кишка тонка», «какой-то геморрой», «близко к сердцу», «выносить мозг», «кровь с молоком», «вырви глаз», «глухая тетеря», «дух захватывает», «сидеть на шее», «терпение лопнуло» и многие другие, перечислил психотерапевт.