Замглавы Росархива Наумов заявил, что на данный момент оцифровано не более 6% документов

Финансирование программы, в рамках которой документы из архивных фондов России переводят в цифровой формат, ведется только на региональном уровне. Такое заявление сделал заместитель руководителя Федерального архивного агентства (Росархива) Олег Наумов.
В среду, 15 февраля, он принял участие в пленарном заседании Государственной думы РФ. Отвечая на вопросы парламентариев, чиновник сообщил о переносе на цифровые носители не более 6 процентов документов.
При этом депутаты приняли в первом чтении законопроект о создании системы, предоставляющей возможность удаленного доступа к архивным материалам. Согласно предложению, ее намерены развивать на базе Государственной информационной системы (ГИС).
«К сожалению, на федеральном уровне финансирование оцифровки закончилось с программой "Культура России", но можно сказать, что где-то в объеме 5-6% документов сейчас оцифровано», — подчеркнул Наумов.
Он добавил, что лишь некоторые регионы продолжают выделять деньги на перенос информации с бумажных носителей на электронные.
Меж тем российский президент Владимир Путин поддержал инициативу о замене бумажного паспорта цифровым аналогом. Соответствующее предложение глава государства прокомментировал словами «чем быстрее, тем лучше».