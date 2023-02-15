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Леонков объяснил, почему страны Запада не могут поставлять больше оружия Украине

Армия
Леонков объяснил, почему страны Запада не могут поставлять больше оружия Украине

США и другие страны Североатлантического альянса больше не могут нарастить объемы военной помощи для киевского режима ввиду истощения собственных запасов вооружений. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В беседе с «Известиями» Леонков подчеркнул, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Североатлантического альянса не был рассчитан на столь интенсивный расход боеприпасов, с которым западные военные столкнулись после начала СВО на Украине. Тысячи, а то и десятки тысяч снарядов в день, подчеркивает эксперт.

«А весь военно-промышленный комплекс стран НАТО производит примерно 350 тыс. снарядов в год. Запад выгреб все, что было на складах и на производствах, а перенастроить ВПК за такое короткое время не смог», — отметил Леонков.

По его словам, в этом плане с большим отрывом выигрывает российский ВПК, ведь его конвейерное производство было налажено и сейчас ВС РФ не испытывают «снарядного голода».
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