Леонков объяснил, почему страны Запада не могут поставлять больше оружия Украине

В беседе с «Известиями» Леонков подчеркнул, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Североатлантического альянса не был рассчитан на столь интенсивный расход боеприпасов, с которым западные военные столкнулись после начала СВО на Украине. Тысячи, а то и десятки тысяч снарядов в день, подчеркивает эксперт.