Бесполезная инициатива: юрист Беше-Головко о предложении ЕС привлечь Гутерреша к решению конфликта

Евросоюз фактически является стороной конфликта на Украине. И любые попытки привлечь ООН к мирному процессу означают лишь желание продвигать свою повестку. Впрочем, и сама ООН, в отличие от былых времен, уже давно не обладает какой бы то ни было политической субъектностью для решения накопившихся противоречий. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.