Бесполезная инициатива: юрист Беше-Головко о предложении ЕС привлечь Гутерреша к решению конфликта

Евросоюз фактически является стороной конфликта на Украине. И любые попытки привлечь ООН к мирному процессу означают лишь желание продвигать свою повестку. Впрочем, и сама ООН, в отличие от былых времен, уже давно не обладает какой бы то ни было политической субъектностью для решения накопившихся противоречий. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.
Евросоюз намерен предложить генсеку ООН Антониу Гутеррешу стать посредником для организации переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление сегодня сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Де факто Евросоюз является стороной конфликта на Украине, поэтому все его предложения априори направлены на капитуляцию России и безоговорочную победу атлантического мира. Ничего нейтрального здесь быть не может. Что касается генсека ООН, то независимо от его персональных качеств, пока никак не отмеченных каким-либо проявлением попыток к независимости суждений, он не обладает и не может обладать никакой институциональной политической субъектностью. ООН — это сейчас всего лишь орган глобального управления миром, а назначение генсека является не результатом компромисса сверхдержав, как ранее, а отражением исключительно глобалистской воли», — рассказала эксперт.
Юрист отметила, что никаких перспектив у Гутерреша в качестве посредника просто нет. И любые заявления такого формата нужны не для мирного урегулирования, а для дополнительного давления на Москву.
«Суммируя эти два тезиса, нет никаких оснований ждать от Гутерреша какой-либо непредвзятости, как и ждать ее от тех, кто выступает за его назначение посредником. Он может принять предложение, может - не принять, хотя скорее всего примет, но к реальному разрешению украинского конфликта это не будет иметь никакого отношения. Те, кто затевает эту комбинацию с новым «посредником», и те, кому будет поручено ее осуществлять, просто не ищут такого разрешения. Их цель в другом - попытаться найти новую точку давления на Россию, чтобы постараться добиться от нее уступок или даже капитуляции», — подытожила она.
Помимо этого, Жозеп Боррель сегодня также призывал европейские страны искать на своих складах танки для ВСУ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в иронической форме прокомментировал это заявление.