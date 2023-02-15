Почетный нефтяник РФ Владимир Шустер оценил успехи нефтегазового комплекса в РФ за 2022 год

Российские нефтяники пробурили за 2022 год скважин совокупной глубиной 28 тысяч километров. Это оказалось рекордным уровнем за десять лет. В беседе с ФАН главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер оценил успехи нефтегазовой отрасли РФ за прошедший год и поделился мнением о стратегической задаче страны в этой области.