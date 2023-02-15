Почетный нефтяник РФ Владимир Шустер оценил успехи нефтегазового комплекса в РФ за 2022 год

Российские нефтяники пробурили за 2022 год скважин совокупной глубиной 28 тысяч километров. Это оказалось рекордным уровнем за десять лет. В беседе с ФАН главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер оценил успехи нефтегазовой отрасли РФ за прошедший год и поделился мнением о стратегической задаче страны в этой области.
По словам эксперта, несмотря на санкции, Россия превысила все показатели нефтегазового комплекса 2021 года. В том числе в бюджет от нефтегазового комплекса поступило больше 40% от общего объема.
«Это связано, с одной стороны, с ценами на нефть и газ, которые были в основном в первых двух, трех кварталах 2022 года. А потом санкции сыграли свою негативную роль, уменьшилась российская добыча нефти и газа, соответственно, и экспорт. Сейчас страна перестраивает экспортные транспортные связи в самом широком смысле: сами транспортные связи, технические средства, средства доставки, трубопроводы, газопроводы, нефтепроводы, портовые сооружения и прочее», — отметил собеседник ФАН.
Также Владимир Шустер считает, что увеличение количества скважин — это правильное решение. Ведь, по его словам, бытует мнение, что нефть и газ до конца этого века будут занимать превалирующее значение в энергоресурсах страны, в том числе и для снабжения экспорта энергоресурсов.
«Во-первых, это касается стран восточного и южного направления — африканского и южноамериканского направления. Во-вторых, я глубоко убежден, стратегически мы должны развивать работы, связанные с приростом ресурсов и запасов для дальнейшего наращивания добычи в среднесрочной, особенно в дальней перспективе на вторую половину столетия. Поэтому эти работы уже начались в 2022 году и будут продолжены в 2023-ем. Я думаю, в этом заключается стратегическая задача развития нефтегазового комплекса», — заключил эксперт.
Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что действующие российско-венесуэльские предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты двух стран имеют высокий потенциал развития.