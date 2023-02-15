Илон Маск: Мировое правительство может привести к коллапсу человечества

Миллиардер добавил, что миру необходим «некоторый уровень цивилизационного разнообразия, чтобы в случае падения одной цивилизации все не рухнуло, и человечество продолжало двигаться вперед. По его словам, если мир слишком взаимосвязан, то одно катастрофическое событие может иметь глобальные последствия.