Илон Маск: Мировое правительство может привести к коллапсу человечества

Вашингтон, 15 февраля. Бизнесмен Илон Маск раскритиковал идею «единого мирового правительства» в ходе выступления на Всемирном саммите по вопросам управления. Об этом сообщает агентство ВВС.
«Я знаю, что мы на Всемирном саммите по вопросам управления, но, по-моему, мы должны быть немного обеспокоены формированием слишком единого мирового правительства. Если честно, это может прозвучать странно, но нам нужно избежать цивилизационного коллапса по причине слишком тесного сотрудничества между правительствами», — заявил генеральный директор Twitter, SpaceX и Tesla Маск в ходе выступления по видеосвязи.
Он объяснил, что исторически рождение и гибель отдельных цивилизаций не означали конец для всего человечества, потому что они не полностью взаимосвязаны. Маск указал на распространение ислама, развитие технологий и науки в период падения римской цивилизации.
Миллиардер добавил, что миру необходим «некоторый уровень цивилизационного разнообразия, чтобы в случае падения одной цивилизации все не рухнуло, и человечество продолжало двигаться вперед. По его словам, если мир слишком взаимосвязан, то одно катастрофическое событие может иметь глобальные последствия.
«Я, естественно, не предлагаю войну или что-то в этом роде, но я думаю, что нужно быть немного осторожными со слишком тесным сотрудничеством», — подчеркнул Маск, отметив, что человечеству необходимо скорее позаботиться о сокращающемся уровне рождаемости.
Илон Маск ограничил ранее Киеву полноценный доступ к Интернету от Starlink, заявив, что не допустит Третьей мировой войны. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, никогда не предназначался для использования в качестве оружия.