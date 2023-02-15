Годовая инфляция на российском рынке замедлилась до 11,6%

Годовой уровень инфляции в России на неделе с 7 по 13 февраля 2023 года замедлился до 11,61% с 11,72% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о нынешней ценовой ситуации, представленном Минэкономразвития РФ.
Ключевой вклад в замедление показателя на отчетной неделе внесло сокращение темпов подорожания на продовольственные товары — до 0,35% после 0,51% неделей ранее. Это произошло благодаря замедлению подорожания плодоовощной продукции.
В том числе сдерживающий эффект на инфляцию оказало падение цен в сегменте непродовольственных товаров при ускорении дефляции на электро- и бытовые приборы. В сфере услуг темпы повышения цен составили 0,3% при росте цен на билеты на внутренние авиарейсы, отметило ведомство.