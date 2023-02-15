Гастроэнтеролог Неронов сообщил, как пахнут разные болезни

Люди с различными болезнями испускают характерные для недуга запахи, заявил гастроэнтеролог Владимир Неронов.
Интенсивность аромата зависит от тяжести расстройства. Также запах может отличаться в зависимости от того, ухаживает ли человек за телом, отметил врач.
«От людей с сахарным диабетом пахнет ацетоном, при болезни пищеварительной системы от человека будет исходить запах гниения и тухлых яиц», — передает слова Владимира Неронова «Лента.ru».
Пациенты, страдающие болезнями мочевыделительных систем, пахнут аммиаком. Люди с болезнью печени источают аромат печеных яблок.
Определенный запах при болезни связан с наличием микроорганизмов. Патогены нарушают баланс бактерий в теле человека, что влияют на нормальный аромат.