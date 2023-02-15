«Торино» ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Алексея Миранчука

«Торино» может выкупить у «Аталанты» за 12 миллионов евро трансфер арендованного российского футболиста Алексея Миранчука. Об этом информирует итальянское издание Tuttosport. Российский полузащитник выступает за туринский клуб на правах аренды. Срок его соглашения с «Торино» рассчитан до конца сезона-2022/23.