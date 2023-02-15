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«Торино» ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Алексея Миранчука

Спорт
«Торино» ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Алексея Миранчука

«Торино» хочет выкупить у «Аталанты» контракт полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

«Торино» может выкупить у «Аталанты» за 12 миллионов евро трансфер арендованного российского футболиста Алексея Миранчука. Об этом информирует итальянское издание Tuttosport. Российский полузащитник выступает за туринский клуб на правах аренды. Срок его соглашения с «Торино» рассчитан до конца сезона-2022/23.

Миранчук, перешедший в «Аталанту» из московского «Локомотива», провел за туринский клуб 16 матчей. На счету полузащитника четыре гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Миранчука в 10 миллионов евро.
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