«Торино» ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Алексея Миранчука

«Торино» хочет выкупить у «Аталанты» контракт полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
«Торино» может выкупить у «Аталанты» за 12 миллионов евро трансфер арендованного российского футболиста Алексея Миранчука. Об этом информирует итальянское издание Tuttosport. Российский полузащитник выступает за туринский клуб на правах аренды. Срок его соглашения с «Торино» рассчитан до конца сезона-2022/23.
Миранчук, перешедший в «Аталанту» из московского «Локомотива», провел за туринский клуб 16 матчей. На счету полузащитника четыре гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Миранчука в 10 миллионов евро.