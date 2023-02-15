Столтенберг: «зонтик» НАТО дает возможность Польше помогать Украине

Политик выступил на пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, Западу следует быстрее поставлять оружие и боеприпасы Украине. Варшава в этом вопросе играет значительную роль. Столтенберг отметил, что Польша передает военное оборудование, а также оказывает гуманитарную и экономическую помощь.