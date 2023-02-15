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Столтенберг: «зонтик» НАТО дает возможность Польше помогать Украине

Политика
Столтенберг: «зонтик» НАТО дает возможность Польше помогать Украине

Польша играет значительную роль в оказании военной помощи Украине. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Политик выступил на пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, Западу следует быстрее поставлять оружие и боеприпасы Украине. Варшава в этом вопросе играет значительную роль. Столтенберг отметил, что Польша передает военное оборудование, а также оказывает гуманитарную и экономическую помощь.

«Зонтик безопасности НАТО позволяет Польше играть жизненно важную роль», – сказал Столтенберг.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Запад передаст ВСУ такое количество танков, чтобы можно было сформировать несколько бригад. По его словам, Великобритания, Польша и Канада уже предоставляют Киеву такое вооружение.
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