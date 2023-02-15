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Пользователи Сети посоветовали Киеву переговорить с Москвой после жалоб Подоляка

Политика
Пользователи Сети посоветовали Киеву переговорить с Москвой после жалоб Подоляка

Страны ЕС и США не виноваты в том, что Украине не хватает оружия. Такое заявление сделали пользователи Сети.

Европейские юзеры прокомментировали жалобы советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка на медленную доставку оружия для ВСУ. Пользователи Сети посоветовали Киеву переговорить с Москвой для разрешения конфликта, рассказали в издании «Подмосковье Сегодня».

«Вернитесь за стол переговоров и помиритесь, бездельники», — написал один из юзеров.

Ранее Зеленский выступил с речью в Лондоне, Париже и Брюсселе. Украинский лидер призвал Европу предоставить Киеву больше оружия, чем вызвал гнев у жителей стран ЕС.
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