Посол Пристайко: около 20 тысяч бойцов ВСУ могут пройти обучение в Британии в 2023 году

Посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко не исключил, что в 2023 году подготовку на территории королевства пройдут не менее 20 тысяч украинских военнослужащих. Об этом дипломат сообщил в ходе брифинга для журналистов, пишет ТАСС.