Посол Пристайко: около 20 тысяч бойцов ВСУ могут пройти обучение в Британии в 2023 году

Посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко не исключил, что в 2023 году подготовку на территории королевства пройдут не менее 20 тысяч украинских военнослужащих. Об этом дипломат сообщил в ходе брифинга для журналистов, пишет ТАСС.
По его словам, в настоящее время на территории Великобритании обучаются моряки и пехотинцы с Украины. Также к тренировкам присоединились артиллеристы и танкисты, а в скором времени должна начаться подготовка пилотов.
«В этом году будет не меньше 20 тыс., я не удивлюсь, если эта цифра радикально увеличится. В прошлом году 10 тыс. военнослужащих ВСУ было подготовлено», — подчеркнул Пристайко.
Он добавил, что британские солдаты занимаются обучением так называемых «штурмовых сил». В их обязанности входит проведение «контропераций», отметил посол.
Ране украинский министр обороны Алексей Резников прокомментировал нежелание ряда западных государств передавать Киеву боевые истребители. Политик уверен, что в конце концов зарубежные партнеры выполнят соответствующие требования.