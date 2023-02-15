Дерматокосметолог Гайдаш раскрыла, что сделать против появления растяжек во время беременности

Беременность — стресс не только для организма женщины, но и для ее сознания. Не в последнюю очередь изменения самооценки возникают из-за внешних перемен. Во время вынашивания ребенка страдают волосы, зубы, фигура и кожа. В каком-то смысле, родив долгожданного малыша, женщина уже не будет прежней. И если сбросить набранный вес реально, сделать спа-уход для волос и воспользоваться услугами стоматологии — тоже, то растяжки будут портить настроение долгие годы. Можно ли предотвратить их появление на коже во время беременности, ФАН узнал у врача-дерматокосметолога, кандидата медицинских наук Натальи Гайдаш.
Если в двух словах, то предотвратить возникновение растяжек на теле будущей мамы, считает доктор, не получится.
«Потому что это зависит от индивидуальных особенностей организма. Это гормонозависимый процесс, которым очень сложно управлять. Можно уменьшить выраженность стрий, можно сгладить до очень хорошего результата, но не вылечить имеющиеся. Рубец (а стрии, то есть растяжки — это рубцовая ткань) изменить, превратить в живую нормальную ткань фактически невозможно. Хотя можно получить очень хорошие результаты, фактически до невидимых. Самое простое, что можно сделать для уменьшения выраженности эффекта — носить бандаж и пользоваться препаратами, которые смягчают кожу, народными средствами. Но это фактически все», — поделилась своим опытом Гайдаш.
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