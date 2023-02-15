Дерматокосметолог Гайдаш раскрыла, что сделать против появления растяжек во время беременности

Беременность — стресс не только для организма женщины, но и для ее сознания. Не в последнюю очередь изменения самооценки возникают из-за внешних перемен. Во время вынашивания ребенка страдают волосы, зубы, фигура и кожа. В каком-то смысле, родив долгожданного малыша, женщина уже не будет прежней. И если сбросить набранный вес реально, сделать спа-уход для волос и воспользоваться услугами стоматологии — тоже, то растяжки будут портить настроение долгие годы. Можно ли предотвратить их появление на коже во время беременности, ФАН узнал у врача-дерматокосметолога, кандидата медицинских наук Натальи Гайдаш.