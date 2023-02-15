19FortyFive: российский Ту-160М является серьезной угрозой для НАТО

Питер Сучиу озаглавил свою материал «НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2». Журналист предостерег западных стратегов от пренебрежительного отношения к боевым возможностям дальней авиации ВКС РФ, которая располагает огромной боевой мощью и из года в год совершенствуют бортовое вооружение своих самолетов.