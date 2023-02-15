19FortyFive: российский Ту-160М является серьезной угрозой для НАТО

Модернизированный бомбардировщик российских ВКС Ту-160М является более чем серьезной угрозой для всего блока НАТО. Такое мнение выразил американский военный аналитик Питер Сучиу.
Эксперт из США Питер Сучиу напомнил в статье для портала 19FortyFive, что Ту-160 относится к самым габаритным и тяжелым серийным самолетам боевой авиации и по многим характеристикам даже базовой версии превосходит западные бомбардировщики.
«Он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий», — подчеркнул автор 19FortyFive.
Питер Сучиу озаглавил свою материал «НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2». Журналист предостерег западных стратегов от пренебрежительного отношения к боевым возможностям дальней авиации ВКС РФ, которая располагает огромной боевой мощью и из года в год совершенствуют бортовое вооружение своих самолетов.