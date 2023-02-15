Рыбак в Аргентине выловил из реки ската весом 250 килограммов

Андрес Уилчен в Аргентине во время рыбалки поймал 250-килограммового ската спустя два часа борьбы.
Случай произошел на реке Парана, которую 42-летний мужчина знает всю свою жизнь. Во время рыбалки его леска резко дернулась, и он понял, что на крючок попалась крупная рыба. Однако попытки вытянуть ее из воды ни к чему не приводили.
«Я уже готов был сдаться. Она была очень сильна и металась по дну реки», — заявил рыбак.
Два часа мужчина потратил на то, чтобы вытянуть 250-килограммового короткохвостого речного хвостокола из воды. Но сложнее всего оказалось затащить его на катер. В этом мужчине помогли товарищи и системы блоков. Уилчен отметил, что это самое крупное животное, которое ему удавалось выловить из реки.