В России изучат два варианта дополнительного платежа бизнеса в бюджет

Взнос крупного бизнеса в российский бюджет в формате windfall tax могут сделать как добровольным, так и обязательным. Об этом сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее сообщил, что кабмин обсуждает с бизнесом возможность добровольного взноса в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Инициативы обусловлена тем, что у многих компаний за год оказались высокие финансовые результаты, особенно за первые три квартала.
Сазанов прокомментировал, что формат платежа еще будет обсуждаться с представителями бизнес-сообщества. Прежде понадобится определиться с суммой такого платежа и как он будет считаться. А уже затем установить форму, в которой он будет реализован.