Омич из ревности расстрелял машину с экс-возлюбленной и вывез девушку на кладбище

Полицейские задержали в Омске 34-летнего ревнивца. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщили в региональном ГУ МВД.
Полицейским позвонил 35-летний водитель. Он рассказал, что его преследует автомобилист и стреляет по машине. Затем гражданин позвонил силовикам и сообщил об аварии.
В дальнейшем выяснилось, что пострадавший познакомился с 22-летней девушкой. Она пришла на свидание, села к нему в машину и попросила побыстрее уехать. Женщина пожаловалась на бывшего кавалера, который пришел для выяснения отношений.
Ревнивый фигурант начал преследование, он также стал стрелять по машине соперника из травматического пистолета и спровоцировал таким образом аварию. Иномарка соперника съехала в кювет.
Злоумышленник уговорил девушку сесть к нему в авто. Он уехал с ней на кладбище, где затеял конфликт. В дальнейшем мужчина отвез ее домой.