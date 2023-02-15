У маньяка всегда найдутся подражатели: Алексей Живов о бригаде ВСУ «Эдельвейс»

Украина давно пытается создать у себя некий аналог Третьего рейха. Не без помощи западных кураторов. И придание одной из частей ВСУ наименования «Эдельвейс» вполне удачно ложится в данную концепцию. Впрочем, банальное невежество и глупость тоже не стоит списывать со счетов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.