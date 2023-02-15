У маньяка всегда найдутся подражатели: Алексей Живов о бригаде ВСУ «Эдельвейс»

Украина давно пытается создать у себя некий аналог Третьего рейха. Не без помощи западных кураторов. И придание одной из частей ВСУ наименования «Эдельвейс» вполне удачно ложится в данную концепцию. Впрочем, банальное невежество и глупость тоже не стоит списывать со счетов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.
Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Под именем Эдельвейс во время II Мировой «прославилась» 1-я горнопехотная дивизия Вермахта. На ее счету множество военных преступлений в Греции и на Балканах, а также ответственность за смерть минимум 5 тысяч мирных жителей.
«Мы часто склонны полагать, что за политическими решениями стоят сложные планы. Но правда в том, что чаще всего за ними невежество, глупость и банальная корысть. Украина косплеит Третьих рейх. Делает это давно и системно. За этим подражанием может стоять как обычное сельское украинское невежество, так и попытка понравится своим западным кураторам, в первую очередь, немецким», — рассказал эксперт.
Политолог подчеркнул, что не в последнюю очередь такие шаги обусловлены извращенным желанием «понравится Берлину»
«Не раз встречал мнение, что Германия хочет обелить эпоху Гитлера и сам нацизм. Вот этот процесс и делается руками украинских подражателей. Если был маньяк, у него всегда найдутся подражатели», — подытожил он.
Напомним, что это далеко не первый случай применения нацисткой символики украинской стороной. Так, в октябре главком ВСУ Валерий Залужный появился на фотографии с браслетом, на котором «красовалась» свастика. Украинскую бронетехнику украшает немецкий Балкенкройц. Солдаты ВСУ регулярно демонстрируют нашивки различных дивизий СС на своей форме.