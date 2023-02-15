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СМИ выяснили, что Джиган находится в частной психиатрической лечебнице

Шоу-бизнес
СМИ выяснили, что Джиган находится в частной психиатрической лечебнице

Журналисты узнали, в каком медицинском учреждении находится рэпер Джиган. Музыкант лечится в частной психиатрической клинике, пишут СМИ.

Фото Джигана, сделанное в больничной столовой, появилось в Сети 10 февраля. На снимке под глазом рэпера заметен большой фингал.

После публикации кадра музыкант вышел на связь в соцсетях. Джиган заявил, что с ним все в порядке, и он просто лечит травмы.

«Это ММА, детка», — писал рэпер.

Артист лежит в частной клинике, которая работает в направлениях психология, психиатрия, лечение от зависимостей и неврология, пишет Super.ru. Пациентам помогают реабилитироваться после нервных срывов, психозов или депрессивных состояний. Также в лечебнице оказывают помощь страдающим от наркотической, алкогольной или табачной зависимости.

Есть в медицинском учреждении и детокс-программы для очистки организма после отравления запрещенными или токсическими веществами, спиртным, лекарствами или продуктами. Кроме того, в клинике решают неврологические проблемы, например, лечат позвоночник и опорно-двигательную систему.

В каком именно отделении проходит лечение Джиган, неизвестно. Диагноз звездного пациента тоже остается тайной.

Жена рэпера, блогер Оксана Самойлова, никак не комментирует состояние мужа в соцсетях. Сам Джиган писал, что у них в семье все хорошо.
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