СМИ выяснили, что Джиган находится в частной психиатрической лечебнице

Журналисты узнали, в каком медицинском учреждении находится рэпер Джиган. Музыкант лечится в частной психиатрической клинике, пишут СМИ.
Фото Джигана, сделанное в больничной столовой, появилось в Сети 10 февраля. На снимке под глазом рэпера заметен большой фингал.
После публикации кадра музыкант вышел на связь в соцсетях. Джиган заявил, что с ним все в порядке, и он просто лечит травмы.
«Это ММА, детка», — писал рэпер.
Артист лежит в частной клинике, которая работает в направлениях психология, психиатрия, лечение от зависимостей и неврология, пишет Super.ru. Пациентам помогают реабилитироваться после нервных срывов, психозов или депрессивных состояний. Также в лечебнице оказывают помощь страдающим от наркотической, алкогольной или табачной зависимости.
Есть в медицинском учреждении и детокс-программы для очистки организма после отравления запрещенными или токсическими веществами, спиртным, лекарствами или продуктами. Кроме того, в клинике решают неврологические проблемы, например, лечат позвоночник и опорно-двигательную систему.
В каком именно отделении проходит лечение Джиган, неизвестно. Диагноз звездного пациента тоже остается тайной.
Жена рэпера, блогер Оксана Самойлова, никак не комментирует состояние мужа в соцсетях. Сам Джиган писал, что у них в семье все хорошо.