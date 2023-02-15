СМИ выяснили, что Джиган находится в частной психиатрической лечебнице

Артист лежит в частной клинике, которая работает в направлениях психология, психиатрия, лечение от зависимостей и неврология, пишет Super.ru. Пациентам помогают реабилитироваться после нервных срывов, психозов или депрессивных состояний. Также в лечебнице оказывают помощь страдающим от наркотической, алкогольной или табачной зависимости.