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В Екатеринбурге 15-летний дрифтер на ВАЗ сбил двух сотрудников ГИБДД

Происшествия
В Екатеринбурге 15-летний дрифтер на ВАЗ сбил двух сотрудников ГИБДД

Возле оптового рынка в Екатеринбурге был совершен наезд на двух автоинспекторов. Аварию устроил дрифтер на ВАЗ в ответ на требование силовиков об остановке, сообщило издание URA.RU.

Данный автомобиль ранее уже попадал во внимание автоинспекторов. Сейчас водитель задержан. Его направили в медучреждение, чтобы проверить на наличие следов алкоголя или наркотиков в организме.

Автомобилем управлял 15-летний юноша. Машину он приобрел для дальнейшей перепродажи. Сбитым сотрудникам ГИБДД госпитализация не потребовалась.
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