В Екатеринбурге 15-летний дрифтер на ВАЗ сбил двух сотрудников ГИБДД

Возле оптового рынка в Екатеринбурге был совершен наезд на двух автоинспекторов. Аварию устроил дрифтер на ВАЗ в ответ на требование силовиков об остановке, сообщило издание URA.RU.
Данный автомобиль ранее уже попадал во внимание автоинспекторов. Сейчас водитель задержан. Его направили в медучреждение, чтобы проверить на наличие следов алкоголя или наркотиков в организме.
Автомобилем управлял 15-летний юноша. Машину он приобрел для дальнейшей перепродажи. Сбитым сотрудникам ГИБДД госпитализация не потребовалась.