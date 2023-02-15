Military Watch: ВС РФ применят передовые снаряды против западных танков на Украине

По данным экспертов MW, некоторое время назад на вооружении российских танков в Донбассе появились новые бронебойные снаряды 3БМ60 «Свинец-2». Хотя в ВС РФ снаряды поступили еще в 2010 году, широкого применения они еще не получили. Однако «Свинец-2» легко прошивает броню толщиной в 800 миллиметров даже на расстоянии в два километра.