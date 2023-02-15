Military Watch: ВС РФ применят передовые снаряды против западных танков на Украине

Западные танки на Украине станут мишенями для новых бронебойных снарядов ВС РФ, считают американские военные эксперты Military Watch, «ПолитРоссия» приводит статью в пересказе .
По данным экспертов MW, некоторое время назад на вооружении российских танков в Донбассе появились новые бронебойные снаряды 3БМ60 «Свинец-2». Хотя в ВС РФ снаряды поступили еще в 2010 году, широкого применения они еще не получили. Однако «Свинец-2» легко прошивает броню толщиной в 800 миллиметров даже на расстоянии в два километра.
«Российские танки на Украине наконец-то появились с топовыми снарядами», — подметили в MW.
До этого у танкистов не было причин использовать бронебойные снаряды, поскольку на Украине им в основном противостояли советские танки Т-72. Однако с началом поставок западной боевой техники, у ВС РФ появился повод применить «Свинец-2».